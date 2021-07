Olimpiadi Tokyo: il Cio punta il dito verso chi non indossa la mascherina (Di sabato 24 luglio 2021) Scattano le polemiche dopo che alcuni atleti non hanno indossato la mascherina durante la cerimonia d’inaugurazione ieri a Tokyo. E il Cio alza la voce e minaccia di prendere provvedimenti se atleti e staff non si adatteranno alle regole vigenti per evitare il contagio. La maggior parte degli atleti del Kirghizistan e del Tagikistan che hanno marciato all’inaugurazione – compresi i rispettivi portabandiera Kanykei Kubanychbekova e il nuotatore Denis Petrashov, e Tafur Rakhimov – non si sono coperti il volto. Anche i due portabandiera del Pakistan, Khalil Akhtar e Mahoor Shahzad, sono stati visti senza maschere durante la cerimonia allo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Scattano le polemiche dopo che alcuni atleti non hannoto ladurante la cerimonia d’inaugurazione ieri a. E il Cio alza la voce e minaccia di prendere provvedimenti se atleti e staff non si adatteranno alle regole vigenti per evitare il contagio. La maggior parte degli atleti del Kirghizistan e del Tagikistan che hanno marciato all’inaugurazione – compresi i rispettivi portabandiera Kanykei Kubanychbekova e il nuotatore Denis Petrashov, e Tafur Rakhimov – non si sono coperti il volto. Anche i due portabandiera del Pakistan, Khalil Akhtar e Mahoor Shahzad, sono stati visti senza maschere durante la cerimonia allo ...

