Olimpiadi Tokyo | ecco come si è allenato Vito Dell’Acquila | il finalista azzurro nel taekwondo tra calci volanti e piroette

Si chiama Vito Dell'Acqua, è sua la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Si è infatti qualificato per la finale del taekwondo. L'atleta, 20 anni di Brindisi, durante la pandemia si è allenato a casa dei genitori. Nel video postato su instagram una sessione di allenamento: calci volanti e piroette contro il manichino.

