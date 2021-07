Olimpiadi Tokyo 2020, Vito Dell’Aquila: età, altezza, taekwondo, fidanzata (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell‘Aquila è campione olimpico nel taekwondo (cat. 58 kg) e regala all’Italia la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Scopriamo alcune curiosità sull’atleta azzurra. Vito Dell’Aquila: età Vito Dell’Aquila ha 20 anni. E’ nato il 3 novembre 2000 a Mesagne, in provincia di Brindisi. E’ del segno dello Scorpione. altezza L’atleta è alto 1,79 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 luglio 2021)Dell‘Aquila è campione olimpico nel(cat. 58 kg) e regala all’Italia la prima medaglia d’oro alledi. Scopriamo alcune curiosità sull’atleta azzurra.: etàha 20 anni. E’ nato il 3 novembre 2000 a Mesagne, in provincia di Brindisi. E’ del segno dello Scorpione.L’atleta è alto 1,79 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - sportli26181512 : Italia alle Olimpiadi: le medaglie azzurre: Sono già due le medaglie azzurre a Tokyo 2020. La prima porta la firma… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti #ElenaDiLiddo Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Razzetti, Detti e Cusinato ne… -