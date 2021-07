Olimpiadi Tokyo 2020: dove vederlo oggi in tv (Di sabato 24 luglio 2021) Entrano oggi nel vivo le Olimpiadi, visibili su Raidue e interamente in streaming sulla piattaforma Discovery+. , Rai, Eurosport, Discovery+ La tv di Stato trasforma Raidue in rete Olimpica e propone con un’alternanza di collegamenti le gare degli azzurri. Stamattina continua la prova su strada di ciclismo uomini, alle 10,30 comincia la scherma con la spada femminile e la sciabola maschile, a mezzogiorno è la volta del nuoto (batterie), alle 13 Giappone-Italia di softball, alle 14,30 ritorna in onda la pallavolo con il match tra Stati Uniti e Francia. Nella notte tra sabato e domenica s’inizia alle 2 con Russia-Italia di pallavolo femminile, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Entranonel vivo le, visibili su Raidue e interamente in streaming sulla piattaforma Discovery+. , Rai, Eurosport, Discovery+ La tv di Stato trasforma Raidue in rete Olimpica e propone con un’alternanza di collegamenti le gare degli azzurri. Stamattina continua la prova su strada di ciclismo uomini, alle 10,30 comincia la scherma con la spada femminile e la sciabola maschile, a mezzogiorno è la volta del nuoto (batterie), alle 13 Giappone-Italia di softball, alle 14,30 ritorna in onda la pallavolo con il match tra Stati Uniti e Francia. Nella notte tra sabato e domenica s’inizia alle 2 con Russia-Italia di pallavolo femminile, ...

