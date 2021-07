Olimpiadi, tennis: esordio ok per Fognini, Sonego e Djokovic. Out Musetti (Di sabato 24 luglio 2021) Nella notte esordio amaro alle Olimpiadi per il tennis italiano, con Lorenzo Musetti sconfitto in due set dall’australiano John Millman; nella mattina ci pensano Lorenzo Sonego e Fabio Fognini a tingere Tokyo un po’ più d’azzurro vincendo i rispettivi match d’esordio contro i padroni di casa Taro Daniel e Yuichi Sugita. Bene anche Novak Djokovic, che si impone su Hugo Dellien con un doppio 6-2. Olimpiadi, tennis: Fognini e Sonego vincono soffrendo Incontri decisamente lunghi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Nella notteamaro alleper ilitaliano, con Lorenzosconfitto in due set dall’australiano John Millman; nella mattina ci pensano Lorenzoe Fabioa tingere Tokyo un po’ più d’azzurro vincendo i rispettivi match d’contro i padroni di casa Taro Daniel e Yuichi Sugita. Bene anche Novak, che si impone su Hugo Dellien con un doppio 6-2.vincono soffrendo Incontri decisamente lunghi e ...

