Olimpiadi | surfista portoghese Morais si ritira dopo il test covid-19 positivo

(Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – IlFredericoha dichiarato di essere risultatoalper il-19 e che si sarebbe perso il debutto olimpico di questo sport. “Questo è probabilmente il video più triste che abbia mai dovuto pubblicare”, ha scrittosu Instagram. “Nel 2019 mi sono qualificato per ledi Tokyo 2020 che sono state rinviate a causa del-19. E ora, a causa del virus, non potrò competere né rappresentare il mio Paese”. La gara di surf inizia domenica alla spiaggia di ...

La copertura garantita dal vaccino non ha evitato ugualmente la contrazione del virus per l'atleta lusitano, il quale dovrà assistere alleda casa. Le condizioni di salute delsono ...Ilromano Leonardo Fioravanti è pronto al debutto olimpico e guarda con fiducia alla gara che lo attende nei prossimi giorni. Il 23enne,, va a caccia di una medaglia a Tokyo 2020 . Queste le sue ...Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – Il surfista portoghese Frederico Morais ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il Covid-19 e che si sarebbe perso il debutto olimpico di questo sport. “Que ...Tutto pronto per l'esordio del surf ai Giochi di Tokyo 2020. I venti surfisti partecipanti hanno già preso contatto con le prime onde della baia della Tsurigasaki Surfing Beach, tra questi l'unico azz ...