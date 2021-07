Olimpiadi: scherma, domani in pedana fiorettiste e spadisti (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - La seconda giornata del programma della scherma all'Olimpiade di Tokyo 2020 vedrà protagoniste domani (domenica 25 luglio) le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile. Tra le fiorettiste l'Italia del ct Andrea Cipressa presenterà in pedana una veterana dei Giochi, Arianna Errigo, e due esordienti nella rassegna a Cinque Cerchi. Sono al debutto olimpico, infatti, la senese Alice Volpi e la pisana Martina Batini, entrambe però già consolidate protagoniste del palcoscenico internazionale. Riflettori puntati anche sugli spadisti del commissario tecnico Sandro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - La seconda giornata del programma dellaall'Olimpiade di Tokyo 2020 vedrà protagoniste(domenica 25 luglio) le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile. Tra lel'Italia del ct Andrea Cipressa presenterà inuna veterana dei Giochi, Arianna Errigo, e due esordienti nella rassegna a Cinque Cerchi. Sono al debutto olimpico, infatti, la senese Alice Volpi e la pisana Martina Batini, entrambe però già consolidate protagoniste del palcoscenico internazionale. Riflettori puntati anche suglidel commissario tecnico Sandro ...

