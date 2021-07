Olimpiadi: Samele d’argento nella sciabola, terzo oro olimpico per ungherese Szilagyi (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – L’azzurro Luigi Samele è medaglia d’argento nella sciabola individuale maschile ai Giochi di Tokyo 2020. E’ la prima medaglia italiana a queste Olimpiadi. Samele è stato battuto in finale 15-7 dal campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aron Szilagyi, che conquista così il terzo oro olimpico in carriera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – L’azzurro Luigiè medagliaindividuale maschile ai Giochi di Tokyo 2020. E’ la prima medaglia italiana a questeè stato battuto in finale 15-7 dal campionedi Londra 2012 e Rio 2016, l’Aron, che conquista così iloroin carriera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Samele in finale sciabola, altra medaglia per l'Italia #ANSA #Tokyo2020 - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungheres… - Albenziozeppa : RT @Eurosport_IT: BRAVO GIGI! ?? Il nostro Samele si arrende solo in finale contro il fenomeno ungherese Szilagyi: prima medaglia per l'Ita… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tokyo 2020, Samele conquista l'argento nella sciabola. L'oro va a Szilagyi, il magiaro nella storia con tre ori consecuitivi a… -