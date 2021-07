Olimpiadi: pubblico al ciclismo, in 10mila per gara maschile su strada (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – Per la gara di ciclismo maschile su strada dei Giochi di Tokyo 2020, tanto pubblico in Giappone. All’arrivo nell’autodromo del Musashinomori Park, una novantina di chilometri dalla capitale, con una capienza totale di 20mila persone, ci sono 10mila presenti sugli spalti, tutte autorizzate dal governatore della prefettura di Shizuoka dove le prescrizioni anti-covid sono meno stringenti rispetto alla capitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – Per ladisudei Giochi di Tokyo 2020, tantoin Giappone. All’arrivo nell’autodromo del Musashinomori Park, una novantina di chilometri dalla capitale, con una capienza totale di 20mila persone, ci sonopresenti sugli spalti, tutte autorizzate dal governatore della prefettura di Shizuoka dove le prescrizioni anti-covid sono meno stringenti rispetto alla capitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

