Olimpiadi: portiere nazionale calcio Myanmar chiede asilo, giocherà in prova in club giapponese (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - Il portiere della nazionale di calcio del Myanmar che si è rifiutato di tornare a casa dal Giappone dove è giunto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sta cercando di ottenere lo status di rifugiato nel paese nipponico. Il giocatore si unirà ad una squadra locale di Yokohama in prova dopo l'approvazione di un visto di sei mesi all'inizio del mese. Yscc Yokohama, squadra che milita attualmente nella terza divisione della J-League, ha dichiarato di voler offrire un'opportunità a Pyae Lyan Aung di continuare a giocare. Al portiere è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - Ildelladidelche si è rifiutato di tornare a casa dal Giappone dove è giunto per ledi Tokyo 2020, sta cercando di ottenere lo status di rifugiato nel paese nipponico. Il giocatore si unirà ad una squadra locale di Yokohama indopo l'apzione di un visto di sei mesi all'inizio del mese. Yscc Yokohama, squadra che milita attualmente nella terza divisione della J-League, ha dichiarato di voler offrire un'opportunità a Pyae Lyan Aung di continuare a giocare. Alè ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: portiere nazionale calcio Myanmar chiede asilo, giocherà in prova in club giapponese... - alecsieyBack : RT @JulzOa: @alecsieyBack Non vedi che è pieno di riserve? Perché mai il futuro portiere della nazionale più forte al mondo dovrebbe andare… - JulzOa : @alecsieyBack Non vedi che è pieno di riserve? Perché mai il futuro portiere della nazionale più forte al mondo dov… - cmercatoweb : ????L’hockeista argentina Sofia #Maccari come il portiere #Martinez in #CopaAmerica ???? #Tokyo2020 #Olimpiadi - CMercatoNews : ????L’hockeista argentina Sofia #Maccari come il portiere #Martinez in #CopaAmerica ???? #Tokyo2020 #Olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi portiere I ferraresi alle Olimpiadi. Una storia lunga più di 110 anni ... conosciuto per essere stato il primo portabandiera italiano alle Olimpiadi. Venne scelto come ... L'attaccante Alberto Fontanesi e il portiere Ottavio Bugatti , durante la loro parentesi a righe ...

Oggi al via le Olimpiadi, quattro gli atleti paralimpici liguri ... difensore classe '97 tornato da un prestito alla Loanesi, dal 2014 al 2017 e il tesseramento del portiere Michele Patrone (classe 2001 dal Vado), del difensore Tommaso […] Albenga Sport ...

Olimpiadi: portiere nazionale calcio Myanmar chiede asilo, giocherà in prova in club giapponese La Sicilia Olimpiadi: portiere nazionale calcio Myanmar chiede asilo, giocherà in prova in club giapponese Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – Il portiere della Nazionale di calcio del Myanmar che si è rifiutato di tornare a casa dal Giappone dove è giunto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sta cercando di ottenere ...

Olimpiadi, Del Lungo inizia dai Bafana Bafana Esordio semplice sulla carta per Marco Del Lungo alle Olimpiadi di Tokyo. Domani partirà l’avventura a cinque cerchi per il 7bello, di cui il civitavecchiese sarà il portiere titolare e uno dei perni ...

... conosciuto per essere stato il primo portabandiera italiano alle. Venne scelto come ... L'attaccante Alberto Fontanesi e ilOttavio Bugatti , durante la loro parentesi a righe ...... difensore classe '97 tornato da un prestito alla Loanesi, dal 2014 al 2017 e il tesseramento delMichele Patrone (classe 2001 dal Vado), del difensore Tommaso […] Albenga Sport ...Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – Il portiere della Nazionale di calcio del Myanmar che si è rifiutato di tornare a casa dal Giappone dove è giunto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sta cercando di ottenere ...Esordio semplice sulla carta per Marco Del Lungo alle Olimpiadi di Tokyo. Domani partirà l’avventura a cinque cerchi per il 7bello, di cui il civitavecchiese sarà il portiere titolare e uno dei perni ...