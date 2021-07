Olimpiadi: pesi, domani in pedana azzurri Ruiu e Zanni (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - L'attesa è finita. domani, 25 luglio, la pesistica azzurra farà il suo esordio ai Giochi Olimpici di Tokyo con due atleti: alle 8.50 (ora italiana) salirà sulla pedana dell'International Forum, il sardo Davide Ruiu, mentre alle 12.50 sarà la volta del friulano Mirko Zanni. Il 20enne di Sassari, il più giovane della squadra azzurra di pesistica, gareggerà nel gruppo A nella categoria fino a 61 kg. Davide, che si presenta con un entry total di 296 kg, è l'unico atleta Juniores della competizione, che vede favorito l'indonesiano Eko Yuli Irawan. Alle 12.50 sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - L'attesa è finita., 25 luglio, lastica azzurra farà il suo esordio ai Giochi Olimpici di Tokyo con due atleti: alle 8.50 (ora italiana) salirà sulladell'International Forum, il sardo Davide, mentre alle 12.50 sarà la volta del friulano Mirko. Il 20enne di Sassari, il più giovane della squadra azzurra distica, gareggerà nel gruppo A nella categoria fino a 61 kg. Davide, che si presenta con un entry total di 296 kg, è l'unico atleta Juniores della competizione, che vede favorito l'indonesiano Eko Yuli Irawan. Alle 12.50 sarà ...

