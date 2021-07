Olimpiadi Parigi 2024, la Cerimonia di Inaugurazione si svolgerà sulla Senna! (Di sabato 24 luglio 2021) Mancano ancora 3 anni alle prossime Olimpiadi, quelle che si terranno a Parigi nel 2024 ma, secondo le prime indicazioni pervenute direttamente dal Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si annuncia una edizione “epocale”, specialmente per quel che riguarda la Cerimonia di Inaugurazione che, udite udite, si svolgerà sulla Senna! Un piede a Tokyo, la testa a Parigi, si potrebbe dire per gli organizzatori della XXXIII Olimpiade. All’indomani della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo, infatti, il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Mancano ancora 3 anni alle prossime, quelle che si terranno anelma, secondo le prime indicazioni pervenute direttamente dal Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si annuncia una edizione “epocale”, specialmente per quel che riguarda ladiche, udite udite, siUn piede a Tokyo, la testa a, si potrebbe dire per gli organizzatori della XXXIII Olimpiade. All’indomani delladi apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo, infatti, il ...

