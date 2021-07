Olimpiadi | Pallavolo | Italia batte in rimonta il Canada 3-2

(Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - L'dellamaschileinilnella gara valida nel gruppo A del torneo olimpico di Tokyo 2020. Gli azzurri di Blengini, al debutto, partono male perdendo i primi due set ma recuperano e si impongono al tie break finale per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11). Il prossimo impegno per il sestetto azzurro sarà il 26 luglio contro la Polonia.

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – L'Italia della pallavolo maschile batte in rimonta il Canada nella gara valida nel gruppo A del torneo olimpico di Tokyo 2020. Gli azzurri di Blengini, al debutto, partono ...