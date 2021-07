Olimpiadi: oggi il debutto della tarantina Benedetta Pilato, l’Italbasket del coach altamurano Romeo Sacchetti affronta la Germania Tokyo 2020, il programma odierno (Di domenica 25 luglio 2021) La più giovane degli italiani debutta quando in Italia è appena iniziato il pomeriggio. La tarantina Benedetta Pilato è impegnata nelle batterie dei 100 rana di nuoto (la sua specialità, 50 rana, non è gara olimpica). Fra gli altri, tanti, avvenimenti della giornata alle Olimpiadi di Tokyo c’è da segnalare Italia-Germania di pallacanestro maschile: debutta anche il coach azzurro, Romeo Sacchetti, di Altamura. (immagine: tratta da tweet Coni) L'articolo Olimpiadi: oggi il ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 luglio 2021) La più giovane degli italiani debutta quando in Italia è appena iniziato il pomeriggio. Laè impegnata nelle batterie dei 100 rana di nuoto (la sua specialità, 50 rana, non è gara olimpica). Fra gli altri, tanti, avvenimentigiornata alledic’è da segnalare Italia-di pallacanestro maschile: debutta anche ilazzurro,, di Altamura. (immagine: tratta da tweet Coni) L'articoloil ...

