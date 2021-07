Olimpiadi: nuoto, Gabriele Detti in finale nei 400 stile libero (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Gabriele Detti si qualificano per la finale nei 400 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro realizza il terzo tempo delle batterie in 3’44?67. Miglior tempo per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3’43?67) davanti all’austriaco Felix Auboeck. Eliminato l’altro italiano Marco De Tullio. La finale a 8 si disputerà domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) –si qualificano per lanei 400alledi Tokyo. L’azzurro realizza il terzo tempo delle batterie in 3’44?67. Miglior tempo per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3’43?67) davanti all’austriaco Felix Auboeck. Eliminato l’altro italiano Marco De Tullio. Laa 8 si disputerà domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

