Olimpiadi | nuoto | Alberto Razzetti in finale nei 400 misti

Advertising

Gazzetta_it : Pellegrini, l'ultima imperatrice: 'Devo sentirmi cattiva ma sempre in bilico' #Olimpiadi #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Olimpiadi, è un nuoto azzurro stellare. Quadarella e Paltrinieri per il testimone della Pellegrini #Tokyo2020 - DanieleRaponi : #Tokyo2020 #Olimpiadi #ItaliaTeam #nuoto ???? #Razzetti qualificato alla finale nei 400 m misti #ITA #swimming… - tulipsshades : le olimpiadi di nuoto mi fanno tornare la voglia di andare in piscina #giochiolimpici #Tokyo2020 - janealmare : Io sono ossessionata dalle Olimpiadi sappiatelo, mi dovete sopportate. Soprattutto se si tratta di nuoto, tuffi, sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi nuoto

CalendarioTokyo - I favoriti gara per gara - Le favorite gara per gara - Il ranking del 2021 (top - 10) gara per gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata ...RISULTATI2020 TOKYO: SI COMINCIA! Siamo finalmente arrivati al via dei risultatialle2020 Tokyo : il primo giorno di gare ci presenta anche le due specialità miste, ovvero i ...Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Alberto Razzetti vola in finale nei 400 misti alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro realizza il quinto tempo delle batterie in 4’09?91. Miglior tempo per l’australiano Bren ...Prima giornata delle batterie di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e tanti italiani in vasca. Nel primo impegno di giornata, i 400 misti maschili, uno straordinario Alberto Razzetti vola in finale. Q ...