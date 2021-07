Olimpiadi: nuoto, Alberto Razzetti in finale nei 400 misti (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Alberto Razzetti vola in finale nei 400 misti alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro realizza il quinto tempo delle batterie in 4’09?91. Miglior tempo per l’australiano Brendon Smith (4’09?27) davanti al neozelandese Lewis Clareburt (4’09?49). Eliminato l’altro italiano Pier Andrea Matteazzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) –vola innei 400alledi Tokyo. L’azzurro realizza il quinto tempo delle batterie in 4’09?91. Miglior tempo per l’australiano Brendon Smith (4’09?27) davanti al neozelandese Lewis Clareburt (4’09?49). Eliminato l’altro italiano Pier Andrea Matteazzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

