Olimpiadi, Musetti ed Errani eliminati subito al primo turno (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Niente da fare per Lorenzo Musetti nel singolare maschile del torneo di tennis delle Olimpiadi . Il giovane toscano è stato battuto al primo turno per 6 - 3 6 - 4 dall'australiano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Niente da fare per Lorenzonel singolare maschile del torneo di tennis delle. Il giovane toscano è stato battuto alper 6 - 3 6 - 4 dall'australiano ...

