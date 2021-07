Olimpiadi, incubo Covid per l’Italia: in 13 in isolamento (Di sabato 24 luglio 2021) L’incubo Covid si abbatte sulla squadra italiana alle Olimpiadi di Tokyo: sei atleti azzurri e sette dirigenti sono in isolamento Sono tredici i componenti della spedizione italiana a Tokyo messi in isolamento. L’incubo Covid scuote sempre di più il Villaggio Olimpico e questa volta tocca anche alla squadra azzurra. Sei gli atleti messi in isolamento, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021) L’si abbatte sulla squadra italiana alledi Tokyo: sei atleti azzurri e sette dirigenti sono inSono tredici i componenti della spedizione italiana a Tokyo messi in. L’scuote sempre di più il Villaggio Olimpico e questa volta tocca anche alla squadra azzurra. Sei gli atleti messi in, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_namelessale : Canottaggio peggior incubo delle Olimpiadi di quest’anno #Tokyo2020 #giochiolimpici #italvolley #italiacanada - bl1ndinglights : Durante le olimpiadi saró il vostro più grande incubo - AaronHLandau : RT @DanielaColi2: I miei amici giapponesi erano felici per le Olimpiadi nel 2019. Puntavano sulle Olimpiadi. Poi sono diventate un incubo.… - P_risks : RT @DanielaColi2: I miei amici giapponesi erano felici per le Olimpiadi nel 2019. Puntavano sulle Olimpiadi. Poi sono diventate un incubo.… - DanielaColi2 : I miei amici giapponesi erano felici per le Olimpiadi nel 2019. Puntavano sulle Olimpiadi. Poi sono diventate un in… -