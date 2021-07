Olimpiadi in tv: gli italiani in gara il 25 luglio. Dove vedere diretta e differita (Di sabato 24 luglio 2021) Altra giornata ricca di appuntamenti per gli italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , quella di domenica 25 luglio . Si parte a mezzanotte: fra le gare più attese quelle di scherma, tiro e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Altra giornata ricca di appuntamenti per gliimpegnati alledi Tokyo 2020 , quella di domenica 25. Si parte a mezzanotte: fra le gare più attese quelle di scherma, tiro e ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'entusiasmo della delegazione di atleti italiani alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo2020 r… - antoclerici : Oggi cominciano le olimpiadi. In bocca al lupo a tutti gli atleti ?? Sogni, aspettative, rivincite, fatiche e tante… - zazoomblog : Olimpiadi di Tokyo Vanessa Ferrari alla sua quarta partecipazione: dopo i record e gli infortuni la ginnasta cerca… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi di Tokyo, Vanessa Ferrari alla sua quarta partecipazione: dopo i record e gli infortuni, la ginnasta cerca l… -