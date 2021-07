Olimpiadi: il medagliere dopo la prima giornata (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. – (Adnkronos) – Il medagliere delle Olimpiadi delle Olimpiadi di Tokyo dopo la prima giornata: 1) Cina, 3 ori, 0 argenti 1 bronzo; 2) Italia 1, 1, 0; 2) Giappone 1, 1, 0; 4) Corea del Sud 1, 0, 2; 5) Iran 1, 0, 0; 5) Kosovo 1, 0, 0; 5) Ecuador 1, 0, 0; 5) Ungheria 1, 0, 0; 5) Thailandia 1, 0, 0; 10) Russia (Roc) 0, 1, 1; 10) Serbia 0, 1, 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. – (Adnkronos) – Ildelledelledi Tokyola: 1) Cina, 3 ori, 0 argenti 1 bronzo; 2) Italia 1, 1, 0; 2) Giappone 1, 1, 0; 4) Corea del Sud 1, 0, 2; 5) Iran 1, 0, 0; 5) Kosovo 1, 0, 0; 5) Ecuador 1, 0, 0; 5) Ungheria 1, 0, 0; 5) Thailandia 1, 0, 0; 10) Russia (Roc) 0, 1, 1; 10) Serbia 0, 1, 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

VioleBlanche : RT @Ri_Ghetto: Per ora Italia seconda nel medagliere parziale CHIUDIAMOLE QUI LE OLIMPIADI CI VA BENE GRAZIE ARRIVEDERCI AREVUÀ #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Italia al 2° posto nel medagliere di #Tokyo2020 dopo la prima giornata. Usa senza podi - eleitaliana : RT @Ri_Ghetto: Per ora Italia seconda nel medagliere parziale CHIUDIAMOLE QUI LE OLIMPIADI CI VA BENE GRAZIE ARRIVEDERCI AREVUÀ #Tokyo2020 - TV7Benevento : Olimpiadi: il medagliere dopo la prima giornata... - barbara15993604 : RT @Ri_Ghetto: Per ora Italia seconda nel medagliere parziale CHIUDIAMOLE QUI LE OLIMPIADI CI VA BENE GRAZIE ARRIVEDERCI AREVUÀ #Tokyo2020 -