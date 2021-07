Olimpiadi: Giappone conquista suo primo oro nel judo, Takato trionfa nei 60 kg (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Arriva dal judo il primo oro del Giappone alle Olimpiadi di Tokyo. Lo conquista Naohisa Takato nella categoria dei 60 kg dove supera in finale il taiwanese Yung Wei Yang. Bronzo al francese Luka Mkheidze e al kazako Yeldos Smetov. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Arriva daliloro delalledi Tokyo. LoNaohisanella categoria dei 60 kg dove supera in finale il taiwanese Yung Wei Yang. Bronzo al francese Luka Mkheidze e al kazako Yeldos Smetov.

