Olimpiadi | Fbi avverte su possibili cyber attacchi durante i Giochi

(Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – L’Fbi lancia l’allarme suledi Tokyo. La nota dell’FBI parla didi social engineering e phishing per dirottare gli spettatori verso siti malevoli. Idanno ad attori sponsorizzati da alcuni Stati una grande opportunità per seminare confusione, chiedere riscatti e portare avanti obiettivi propagandistici. Non esisterebbe al momento una minaccia concreta, ma gli hacker potrebbero prendere di mira soprattutto media, alberghi, mezzi di trasporto, ...

Advertising

sportface2016 : #OlympicGames #Tokyo2020 L'#FBI lancia l'allarme: 'Attenzione a possibili cyber-attacchi sponsorizzati dai govern… - rtl1025 : ?? #Fbi ha messo in guardia da possibili #cyberattacchi durante i Giochi Olimpici di #Tokyo2020. Responsabili uffici… - cuenews_it : #Olimpiadi2020, #FBI lancia monito per possibili rischi di sicurezza???? Nella stessa giornata un #databreach ha mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Fbi

La Sicilia

L'ha messo in guardia da possibili cyber attacchi durante i Giochi Olimpici di Tokyo. In un ...riportano la Cnn e Fox News - i responsabili dell'ufficio investigativo sottolineano come le...... I delitti del BarLume - La loggia del cinghiale, The Core, Robin e Marian, Asterix alle, ... Nel frattempo, Brian è contattato dall'che pretende la cattura di Toretto ma sembra poco ...Tokyo, 24 lug. - L'Fbi lancia l'allarme su possibili cyber attacchi durante le Olimpiadi di Tokyo. La nota dell'FBI parla di possibili attacchi di social engine ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono ufficialmente iniziate, con l’Italia che ha terminato la prima giornata con ben due medaglie: l’argento di Luigi Samele nella sciabola e l’oro di Vito Dell’Aquila nel t ...