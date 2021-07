Olimpiadi d' ”oro” in tutti i sensi Quanto valgono ne medaglie

Leggi su zon

(Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente del Coni Malagò, in occasione delle, annuncia l’aumento del 20% come “modo per dare merito agli sportivi senza entrate” L’incremento del valore dellealleè finalmente realtà. Rispetto a Rio 2016 si registra un incremento del 20%. Ad annunciarlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò come “un modo per dare merito agli sportivi che si sono trovati senza entrate per l’impossibilità di gareggiare”.leAlledi Tokyo 2020 il valore della Medaglia d’Oro è di 180mila euro lordi. L’argento si ...