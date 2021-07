Olimpiadi di Tokyo | Vito Dell’Aquila trionfa nel taekwondo | prima medaglia d’oro per l’Italia

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo 2021, il web non apprezza le divise dell’Italia firmate da Armani: “Sembrano le tute dei Teletub… - ssabrichandra6 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020| #Taekwondo ?? OROOOOOOOO!!!! ???? Vito #DellAquila conquista il primo oro della spedizione azzurra???? Il p… - misspiaze : RT @repubblica: ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Prima medaglia per l'Italia alledi2020. L'azzurro Luigi Samele è argento nella sciabola individuale maschile ai Giochi olimpici che vanno in scena in Giappone. Samele, dopo una fantastica rimonta in semifinale, è ...Leggi Anchedi, la prima medaglia per l'Italia dal taekwondo: Vito Dell'Aquila è in finaleLe Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: l'Italia è subito protagonista nella prima giornata di gare che assegnano medaglie. Arriva infatti il secondo podio azzurro: dopo Vito Dell'Aquila nel taekwon ...C'è un caso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella selezione spagnola di Sergio Scariolo. Juancho Hernangomez non sarà presente con la squadra in Giappone, ma non a causa di problemi fisici ma perché i ...