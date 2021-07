Olimpiadi di Tokyo, Vanessa Ferrari alla sua quarta partecipazione: dopo i record e gli infortuni, la ginnasta cerca l’ultima impresa (Di sabato 24 luglio 2021) I record sembrano accompagnare da sempre la carriera di Vanessa Ferrari. Nel 2006, a soli 15 anni, è la prima italiana a vincere un Campionato del mondo di ginnastica. Nel 2008 è l’unica minorenne della nostra spedizione a Pechino. Oggi diventa la sola ginnasta italiana a partecipare a quattro Olimpiadi consecutive (le longeve Monica Bergamelli e Miranda Cicognani, sue colleghe, si erano fermate, si fa per dire, a tre). Eh già! La 30enne bresciana originaria di Orzinuovi e allenata da Enrico Casella, caporalmaggiore scelto dell’Esercito, è una che non molla: e se il tre non si è dimostrato il suo numero di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Isembrano accompagnare da sempre la carriera di. Nel 2006, a soli 15 anni, è la prima italiana a vincere un Campionato del mondo di ginnastica. Nel 2008 è l’unica minorenne della nostra spedizione a Pechino. Oggi diventa la solaitaliana a partecipare a quattroconsecutive (le longeve Monica Bergamelli e Miranda Cicognani, sue colleghe, si erano fermate, si fa per dire, a tre). Eh già! La 30enne bresciana originaria di Orzinuovi e allenata da Enrico Casella, caporalmaggiore scelto dell’Esercito, è una che non molla: e se il tre non si è dimostrato il suo numero di ...

