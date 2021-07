Olimpiadi di Tokyo: Mara Navarria si ferma agli ottavi (Di sabato 24 luglio 2021) Sbatte contro i 186 centimetri di Katrina Lehis il sogno di Mara Navarria di conquistare una medaglia individuale alle Olimpiadi. Al Makuhari Messe di Tokyo la spadista friulana è stata fermata nel tabellone degli ottavi dalla 27enne estone, chiudendo così al decimo posto. Un match a senso unico in cui l’atleta di Carlino non è mai riuscita ad impensierire una rivale in grande spolvero che nel turno successivo ha dominato anche Rossella Fiamingo (15-7) ed è poi andata a prendersi la medaglia di bronzo. Il successo ha arriso alla cinese Sun Yiwen che ha ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 luglio 2021) Sbatte contro i 186 centimetri di Katrina Lehis il sogno didi conquistare una meda individuale alle. Al Makuhari Messe dila spadista friulana è statata nel tabellone deglidalla 27enne estone, chiudendo così al decimo posto. Un match a senso unico in cui l’atleta di Carlino non è mai riuscita ad impensierire una rivale in grande spolvero che nel turno successivo ha dominato anche Rossella Fiamingo (15-7) ed è poi andata a prendersi la meda di bronzo. Il successo ha arriso alla cinese Sun Yiwen che ha ...

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - sportli26181512 : Italia alle Olimpiadi: le medaglie azzurre: Sono già due le medaglie azzurre a Tokyo 2020. La prima porta la firma… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti #ElenaDiLiddo Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Razzetti, Detti e Cusinato ne… -