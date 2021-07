Olimpiadi di Tokyo, la prima medaglia per l’Italia dal taekwondo: Vito Dell’Aquila è in finale (Di sabato 24 luglio 2021) L’azzurro Vito Dell’Aquila è in finale nel taekwondo (cat. 58 kg) alle Olimpiadi di Tokyo. È la prima medaglia italiana ai Giochi, anche se ancora non si conosce il metallo. Il pugliese si è imposto in semifinale sull’argentino Lucas Guzman per 29-10. Dell’Aquila, 20enne di Mesagne, aveva in precedenza battuto 26-13 l’ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e il thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17). In finale l’azzurro sfiderà il tunisino Jendoubi: appuntamento alle ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) L’azzurroè innel(cat. 58 kg) alledi. È laitaliana ai Giochi, anche se ancora non si conosce il metallo. Il pugliese si è imposto in semisull’argentino Lucas Guzman per 29-10., 20enne di Mesagne, aveva in precedenza battuto 26-13 l’ungherese Omar Salim agli ottavi die il thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17). Inl’azzurro sfiderà il tunisino Jendoubi: appuntamento alle ore ...

