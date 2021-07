Olimpiadi di Tokyo, gli eroi azzurri di Atene caricano l’Italbasket. Da Recalcati a Basile fino a Bulleri: “Questo gruppo ci assomiglia molto” (Di sabato 24 luglio 2021) L’avventura olimpica della Nazionale di basket ricomincia 17 anni dopo. Appuntamento domenica alle 6.40 contro la Germania, già uno spartiacque. Ma prima di tutto un ritorno: era dal 2004 che l’Italia non si qualificava ai Giochi e allora fu una competizione esaltante per i ragazzi di Carlo Recalcati che conquistarono un isperato argento. Come questa di Meo Sacchetti, in grado di qualificarsi contro ogni pronostico a Belgrado contro la Serbia, anche quella di Atene faceva del gruppo, del quale erano parte tra gli altri capitan Giacomo Galanda, Gianluca Basile, Massimo Bulleri e Gianmarco Pozzecco, un punto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) L’avventura olimpica della Nazionale di basket ricomincia 17 anni dopo. Appuntamento domenica alle 6.40 contro la Germania, già uno spartiacque. Ma prima di tutto un ritorno: era dal 2004 che l’Italia non si qualificava ai Giochi e allora fu una competizione esaltante per i ragazzi di Carloche conquistarono un isperato argento. Come questa di Meo Sacchetti, in grado di qualificarsi contro ogni pronostico a Belgrado contro la Serbia, anche quella difaceva del, del quale erano parte tra gli altri capitan Giacomo Galanda, Gianluca, Massimoe Gianmarco Pozzecco, un punto ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - andtundo : Gli eroi azzurri di Atene caricano l’#Italbasket in vista dell'esordio a #Tokyo2020 Da Recalcati a Basile fino a… - sportface2016 : @ervate_ 9:45. Qui sotto trovi tutti gli orari aggiornati in tempo reale degli italiani impegnati oggi. Buona Olimp… -