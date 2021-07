Olimpiadi di Tokyo – Chi è Vito Dell’Aquila, l’ultimo gioiello del taekwondo di Mesagne: a 20 anni è già medaglia d’oro (Di sabato 24 luglio 2021) Se il Giappone e in particolare Tokyo è la patria del judo, l’arte marziale inventata alla fine del 1800 in cui gli atleti del Sol Levante eccellono in tutte le categorie, allora Mesagne deve diventare la capitale mondiale del taekwondo, perché una cittadina con poco più di 20mila abitanti è riuscita a sfornare due campioni olimpici (come Usa e Russia messe insieme) oltre 1100 campioni italiani e questo è un mezzo miracolo. Il miracolo, ma meglio definirlo il lavoro fatto con impegno, talento, dedizione e grandissime capacità è stato fatto in questi anni da Roberto Baglivo, l’uomo che ha la palestra “New Marzial” ed è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Se il Giappone e in particolareè la patria del judo, l’arte marziale inventata alla fine del 1800 in cui gli atleti del Sol Levante eccellono in tutte le categorie, alloradeve diventare la capitale mondiale del, perché una cittadina con poco più di 20mila abitanti è riuscita a sfornare due campioni olimpici (come Usa e Russia messe insieme) oltre 1100 campioni italiani e questo è un mezzo miracolo. Il miracolo, ma meglio definirlo il lavoro fatto con impegno, talento, dedizione e grandissime capacità è stato fatto in questida Roberto Baglivo, l’uomo che ha la palestra “New Marzial” ed è il ...

