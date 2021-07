Olimpiadi di Tokyo, 6 atleti italiani in isolamento. Vezzali: “Stanno seguendo le procedure” (Di sabato 24 luglio 2021) Che sarebbero state Olimpiadi difficili quelle di Tokyo era chiaro, con la pandemia non superata e il Giappone che assiste a un boom di contagi nella sua capitale all’indomani dell’inaugurazione. A farne le spese sono anche 6 atleti italiani, posti in isolamento per aver avuto contatti con un positivo al Covid-19. Gli atleti azzurri possono continuare ad allenarsi e il regolamento prevede che potranno comunque partecipare alle gare con un tampone molecolare positivo 6 ore prima dell’incontro. atleti italiani in isolamento alle ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 luglio 2021) Che sarebbero statedifficili quelle diera chiaro, con la pandemia non superata e il Giappone che assiste a un boom di contagi nella sua capitale all’indomani dell’inaugurazione. A farne le spese sono anche 6, posti inper aver avuto contatti con un positivo al Covid-19. Gliazzurri possono continuare ad allenarsi e il regolamento prevede che potranno comunque partecipare alle gare con un tampone molecolare positivo 6 ore prima dell’incontro.inalle ...

