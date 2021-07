Olimpiadi | Detti in finale nei 400 stile libero Eliminato De Tullio

Advertising

Gazzetta_it : #Tokyo2020 la grande occasione di #Detti nei 400 sl: 'Voglio fare qualcosa di bello' - CorSport : ?? #Olimpiadi, #Detti in finale nei #400stilelibero. Eliminato #DeTullio ??????? - Sport_Fair : L'Italia de nuoto brilla nella prima giornata di sfide alle #Olimpiadi di #Tokyo2020 : i risultati delle batterie - PaeseRoma : Olimpiadi: Razzetti, Detti e Cusinato in finale, ok Di Liddo e Bianchi - AlePassanti : RT @OA_Sport: #NUOTO #Tokyo2020 Razzetti, Detti e Cusinato nelle Finali! L’Italia comincia bene -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Detti

Eliminato Marco De Tullio (Fiamme Oro/Sport Project), compagno d'allenamenti di, decimo in 3'45'85; per essere tra i migliori otto serviva andar sotto il 3'45'68 del tunisino Ahmed Hafanoui. ...TOKYO - Gabrielesi qualifica per la finale dei 400 stile libero alledi Tokyo con il terzo tempo nelle batterie in 3'44"67. Nella batteria dell'azzurro, bronzo a Rio de Janeiro, il miglior crono è per ...Nella batteria dell'azzurro, bronzo a Rio de Janeiro, il miglior crono è per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner. Eliminato De Tullio ...Alla fine si è dovuto accontentare della medaglia d’argento Luigi Samele, sconfitto dal fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, per la terza volta campione olimpico nella sciabola individuale. Lo schermi ...