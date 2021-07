Olimpiadi: Dell’Aquila show, il primo oro italiano a Tokyo è nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Suona forte l’Inno di Mameli. Nella giornata inaugurale dell’Olimpiade, arriva la prima medaglia d’oro italiana a Tokyo 2020 e porta la firma di Vito Dell’Aquila: l’atleta pugliese, classe 2000, si è aggiudicato il metallo più prezioso nel taekwondo, categoria -58 kg, imponendosi in finale sul tunisino Mohamed Jendoubi grazie ad un finale di combattimento strepitoso e ad una rimonta esaltante. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 luglio 2021) Suona forte l’Inno di Mameli. Nella giornata inaugurale dell’Olimpiade, arriva la prima medaglia d’oro italiana a Tokyo 2020 e porta la firma di Vito Dell’Aquila: l’atleta pugliese, classe 2000, si è aggiudicato il metallo più prezioso nel taekwondo, categoria -58 kg, imponendosi in finale sul tunisino Mohamed Jendoubi grazie ad un finale di combattimento strepitoso e ad una rimonta esaltante.

