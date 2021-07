**Olimpiadi: Dell'Aquila, 'durante la gara ho pensato a mio nonno, era sicuro che avrei vinto'** (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "Mio nonno è mancato un mese fa, fino ai primi mesi di quest'anno faceva tutto normalmente, poi è andato peggiorando e l'abbiamo perso. Lui era sicuro che avrei vinto, dedico a lui questa medaglia". Lo ha dichiarato Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro nel taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo, collegato con la dark room di Casa Italia. "Ieri guardavo le foto e mi mancava troppo", ha detto l'azzurro che ha lo stesso nome e cognome del nonno. "Ho pensato molto a lui, mi dicevo che non potevo mollare e che dovevo vincere l'incontro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "Mioè mancato un mese fa, fino ai primi mesi di quest'anno faceva tutto normalmente, poi è andato peggiorando e l'abbiamo perso. Lui erache, dedico a lui questa medaglia". Lo ha dichiarato Vito, medaglia d'oro nel taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo, collegato con la dark room di Casa Italia. "Ieri guardavo le foto e mi mancava troppo", ha detto l'azzurro che ha lo stesso nome e cognome del. "Homolto a lui, mi dicevo che non potevo mollare e che dovevo vincere l'incontro, ...

