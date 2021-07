Olimpiadi: Cito, ‘Dell’Aquila fantastico, merita questo oro, ha fatto tanti sacrifici’ (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “Vito se la merita proprio, è un ragazzo fantastico che crede nello spirito olimpico. Ha fatto un quinquennio incredibile, con tanti sacrifici, primo fra tutti quello di aver lasciato casa in Puglia ed essersi trasferito a Roma per inseguire il suo sogno che adesso a coronato con pieno merito”. Il presidente della Federazione italiana taekwondo, Angelo Cito, commenta così all’Adnkronos la medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila nei 58 kg ai Giochi olimpici di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “Vito se laproprio, è un ragazzoche crede nello spirito olimpico. Haun quinquennio incredibile, consacrifici, primo fra tutti quello di aver lasciato casa in Puglia ed essersi trasferito a Roma per inseguire il suo sogno che adesso a coronato con pieno merito”. Il presidente della Federazione italiana taekwondo, Angelo, commenta così all’Adnkronos la medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila nei 58 kg ai Giochi olimpici di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

