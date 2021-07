Olimpiadi: Capobianco, ‘pagata emozione dell’esordio, c’è qualcosa da rivedere’ (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “La prima è difficile per tutte e lo abbiamo visto con risultati strani nelle altre partite. Abbiamo sbagliato qualcosa in difesa ma l’emozione comunque non ha aiutato. La Mongolia ha tirato meglio del solito da dietro l’arco ma qualcosa, soprattutto dietro, dobbiamo rivedere”. Così il coach azzurro Andrea Capobianco dopo il successo all’esordio del torneo olimpico femminile di basket 3×3 contro la Mongolia. Le Azzurre torneranno in campo alle 14.25 italiane per sfidare la Francia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “La prima è difficile per tutte e lo abbiamo visto con risultati strani nelle altre partite. Abbiamo sbagliatoin difesa ma l’comunque non ha aiutato. La Mongolia ha tirato meglio del solito da dietro l’arco ma, soprattutto dietro, dobbiamo rivedere”. Così il coach azzurro Andreadopo il successo all’esordio del torneo olimpico femminile di basket 3×3 contro la Mongolia. Le Azzurre torneranno in campo alle 14.25 italiane per sfidare la Francia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Primonumero : Olimpiadi, l’Italbasket 3×3 del molisano Capobianco parte alla grande: Mongolia battuta 15-14… - PrimoPianoMolis : Olimpiadi di Tokyo, in mattinata i primi due match per Capobianco - VELOSPORT1960 : - SalernoSport24 : ??? Festa di laurea a Tokyo per il coach della Nazionale di basket femminile 3X3. #Sport #Olimpiadi #Basket3X3 - Primonumero : Laurearsi on line alle Olimpiadi, il primato del coach molisano Capobianco -