Olimpiadi: canottaggio, Italremo in finale anche con il 4 senza (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Oggi, sul bacino olimpico del Sea Forest Waterway, si è conclusa la seconda giornata di eliminatorie delle Olimpiadi di Tokyo e l'Italia del canottaggio avanza compatta piazzando in finale anche il quattro senza di Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo al termine di una gara in cui la Gran Bretagna ha avuto la meglio sulla formazione azzurra per tre quarti di barca. Il quattro senza raggiunge così in finale il quattro di coppia che ha centrato l'obiettivo nella prima giornata di eliminatorie. Acuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Oggi, sul bacino olimpico del Sea Forest Waterway, si è conclusa la seconda giornata di eliminatorie delledi Tokyo e l'Italia delavanza compatta piazzando inil quattrodi Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo al termine di una gara in cui la Gran Bretagna ha avuto la meglio sulla formazione azzurra per tre quarti di barca. Il quattroraggiunge così inil quattro di coppia che ha centrato l'obiettivo nella prima giornata di eliminatorie. Acuti ...

Advertising

repubblica : Tokyo 2020, canottaggio: 'due senza', azzurri in semifinale - SkySport : Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: Quattro senza in finale di canottaggio #SkySport #Tokyo2020… - TV7Benevento : Olimpiadi: canottaggio, Italremo in finale anche con il 4 senza... - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Tokyo 2020, canottaggio: 'due senza', azzurri in semifinale - christian_16601 : RT @simbaissad: e la pallavolo che forse si rimonta, e la scherma che le vinciamo tutte e poi il canottaggio che boh spacchiamo così a caso… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi canottaggio Una tempesta tropicale minaccia le Olimpiadi di Tokyo AGI - Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo hanno anticipato le gare di canottaggio a sabato come 'misura preventiva' rispetto a una tempesta tropicale che si sta dirigendo verso la capitale giapponese. Secondo quanto ha ...

Dal taekwondo prima medaglia italiana. Sei azzurri in quarantena ... formatosi nel mare delle Filippine, hanno già spostato gli eventi di canottaggio previsti per ... Esordio con vittoria per gli azzurri del volley Nella prima partita delle Olimpiadi di Tokyo la ...

Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: canottaggio, quattro di coppia in finale Sky Sport Olimpiadi: canottaggio, Italremo in finale anche con il 4 senza Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Oggi, sul bacino olimpico del Sea Forest Waterway, si è conclusa la seconda giornata di eliminatorie delle Olimpiadi ...

Una tempesta tropicale minaccia le Olimpiadi di Tokyo 2020 Anticipate nel weekend le gare di canottaggio come misura preventiva. Nepartak potrebbe colpire la capitale entro martedì ...

AGI - Gli organizzatori delledi Tokyo hanno anticipato le gare dia sabato come 'misura preventiva' rispetto a una tempesta tropicale che si sta dirigendo verso la capitale giapponese. Secondo quanto ha ...... formatosi nel mare delle Filippine, hanno già spostato gli eventi diprevisti per ... Esordio con vittoria per gli azzurri del volley Nella prima partita delledi Tokyo la ...Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Oggi, sul bacino olimpico del Sea Forest Waterway, si è conclusa la seconda giornata di eliminatorie delle Olimpiadi ...Anticipate nel weekend le gare di canottaggio come misura preventiva. Nepartak potrebbe colpire la capitale entro martedì ...