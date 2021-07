Olimpiadi: argento. Luigi Samele di Foggia, 34 anni domani, conquista la prima medaglia dell’Italia Tokyo 2020, scherma: sciabola maschile (Di sabato 24 luglio 2021) scherma, sciabola maschile: nel giro di otto ore o poco più ha salito tutti i gradini per il successo ed ha regalato all’Italia, alle due e un quarto del pomeriggio ora italiana (le nove e un quarto di sera a Tokyo) la prima medaglia d’oro azzurra di Tokyo 2020. In finale Samele ha sconfitto l’ungherese Szilagyi. La prima medaglia di questa edizione delle Olimpiadi estata vinta dalla cinese Yang Qian nel tiro a segno, carabina dieci metri. L'articolo Olimpiadi: ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 luglio 2021): nel giro di otto ore o poco più ha salito tutti i gradini per il successo ed ha regalato all’Italia, alle due e un quarto del pomeriggio ora italiana (le nove e un quarto di sera a) lad’oro azzurra di. In finaleha sconfitto l’ungherese Szilagyi. Ladi questa edizione delleestata vinta dalla cinese Yang Qian nel tiro a segno, carabina dieci metri. L'articolo: ...

Advertising

ilPostSport : Nel taekwondo l'italiano Vito Dell'Aquila è già certo di vincere una medaglia: alle 14.45 si saprà se di oro o di a… - DesoLillo : RT @Federscherma: #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungherese Szil… - BCatrama : #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #ItaliaTeam #Fencing ?? Peccato, ma un argento alle Olimpiadi è tantissima roba. Bravo S… - yleniaindenial : Grandissimo comunque Gigi Samele che ci porta la prima medaglia delle nostre olimpiadi: argento. #Tokyo2020 - Ghigo_07 : RT @Federscherma: #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungherese Szil… -