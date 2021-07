Olimpiadi 2020 | da Star Wars a Notti Magiche | le scelte musicali compiute a Tokyo conquistano gli spettatori

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - Eurosport_IT : Vito, ci hai dato una gioia enorme! ???? Italia: ecco il primo oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ?? #Taekwondo #Tokyo2020 #ItaliaTeam - sportli26181512 : Italia alle Olimpiadi: le medaglie azzurre: Sono già due le medaglie azzurre a Tokyo 2020. La prima porta la firma… - Salvucc20278465 : RT @Corriere: Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo -

È targata scherma (e forse non a caso, dato che da sempre rappresenta la disciplina olimpionica più prolifica per i medaglieri italiani) il primo metallo azzurro alle , che battezza il primo giorno ...È targata scherma (e forse non a caso, dato che da sempre rappresenta la disciplina olimpionica più prolifica per i medaglieri italiani) il primo metallo azzurro alledi Tokyo, che battezza il primo giorno subito con un argento grazie alla quasi - impresa di Luigi Samele , schermidore foggiano tesserato Fiamme Gialle. APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO ...Sbatte contro i 186 centimetri di Katrina Lehis il sogno di Mara Navarria di conquistare una medaglia individuale alle Olimpiadi. Al Makuhari Messe ...Vito Dell’Aquila, atleta brindisino di Mesagne, ha vinto la medaglia d’oro nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12, grazie a una rimonta concretizzatasi n ...