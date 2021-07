Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia (Di sabato 24 luglio 2021) "Negli ultimi tre giorni, più di 1.500 migranti sono stati intercettati dalle autorità libiche". E' quanto scrive su Twitter la portavoce di Un Migration - Oim, Safa Msehli, aggiungendo criticamente "... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) "Negli ultimi tre, più di 1.500sono statidallelibiche". E' quanto scrive su Twitter la portavoce di Un Migration - Oim, Safa Msehli, aggiungendo criticamente "...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia: (ANSA) - TUNISI, 24 LUG - 'Negli ult… - iconanews : Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia - SARwatchMED : RT @GiansandroMerli: . @msehlisafa (@UNmigration): «Hanno raccontato che una ventina di persone erano cadute in acqua da una barca strapien… - Carmela_oltre : RT @GiansandroMerli: . @msehlisafa (@UNmigration): «Hanno raccontato che una ventina di persone erano cadute in acqua da una barca strapien… - ChiranAngelgela : RT @GiansandroMerli: . @msehlisafa (@UNmigration): «Hanno raccontato che una ventina di persone erano cadute in acqua da una barca strapien… -

Ultime Notizie dalla rete : Oim giorni Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia "Negli ultimi tre giorni, più di 1.500 migranti sono stati intercettati dalle autorità libiche". E' quanto scrive su Twitter la portavoce di Un Migration - Oim, Safa Msehli, aggiungendo criticamente "il Mediterraneo è ...

Annegamenti e avvelenamenti dai fumi del motore, continuano le tragedie dei migranti in mare Altre morti in mare, tra Libia e Tunisia. Dopo i 20 davanti alla Libia, denunciati ieri dall'Oim, la Mezzaluna rossa tunisina oggi ha fatto sapere che 17 migranti bangladesi che erano nella ...giorni di ...

Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia (ANSA) - TUNISI, 24 LUG - "Negli ultimi tre giorni, più di 1.500 migranti sono stati intercettati dalle autorità libiche". E' quanto scrive su Twitter la portavoce di Un Migration-Oim, Safa Msehli, ag ...

Annegamenti e avvelenamenti dai fumi del motore, continuano le tragedie dei migranti in mare Altre morti in mare, tra Libia e Tunisia. Dopo i 20 davanti alla Libia, denunciati ieri dall’Oim, la Mezzaluna rossa tunisina oggi ha fatto sapere che 17 migranti bangladesi che erano nella stiva di u ...

"Negli ultimi tre, più di 1.500 migranti sono stati intercettati dalle autorità libiche". E' quanto scrive su Twitter la portavoce di Un Migration -, Safa Msehli, aggiungendo criticamente "il Mediterraneo è ...Altre morti in mare, tra Libia e Tunisia. Dopo i 20 davanti alla Libia, denunciati ieri dall', la Mezzaluna rossa tunisina oggi ha fatto sapere che 17 migranti bangladesi che erano nella ...di ...(ANSA) - TUNISI, 24 LUG - "Negli ultimi tre giorni, più di 1.500 migranti sono stati intercettati dalle autorità libiche". E' quanto scrive su Twitter la portavoce di Un Migration-Oim, Safa Msehli, ag ...Altre morti in mare, tra Libia e Tunisia. Dopo i 20 davanti alla Libia, denunciati ieri dall’Oim, la Mezzaluna rossa tunisina oggi ha fatto sapere che 17 migranti bangladesi che erano nella stiva di u ...