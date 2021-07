Advertising

FirenzePost : Oim condanna Libia, ha intercettato 1.500 migranti. Ma non agisce per limitare le cause -

Ultime Notizie dalla rete : Oim condanna

Agenzia ANSA

La duradelle ONG L'Associazione delle ong italiane (Aoi) esprime 'forte' per l'... L'Organizzazione internazionale per le migrazioni () osserva, infatti, che l'aumento dei morti ...La duradelle ONG L'Associazione delle ong italiane (Aoi) esprime 'forte' per l'... L'Organizzazione internazionale per le migrazioni () osserva, infatti, che l'aumento dei morti ...Peccato che queste organizzazioni internazionali siano capaci soltanto di indirizzare critiche agli Stati e non facciano assolutamente niente per alleviare il fenomeno oim condanna libia intercetta mi ...L’aula della Camera ha bocciato la risoluzione presentata da alcuni deputati di Pd, ex M5s, Leu e + Europa che chiedeva la chiusura definitiva della missione di collaborazione dell’Italia con la Guard ...