Advertising

FirenzePost : Offese a Mattarela sui social: identificato e denunciato un leone della tastiera -

Ultime Notizie dalla rete : Offese Mattarela

Siracusa Post

C'è anche Verbania tra le città nelle quali i carabinieri del Ros stanno eseguendo perquisizioni per leal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta questa mattina l'Ansa. In numerose città italiane,la Digos sta indagando nei confronti di 11 persone che hanno insultato e offeso ...C'è anche Verbania tra le città nelle quali i carabinieri del Ros stanno eseguendo perquisizioni per leal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta questa mattina l'Ansa. In numerose città italiane,la Digos sta indagando nei confronti di 11 persone che hanno insultato e offeso ...L'uomo, 46 anni di Avola, aveva pubblicato sulla pagina Facebook di un quotidiano on-line dei commenti offensivi contro il Capo dello Stato, arrivando ad istigare i lettori a commettere degli atti di ...In occasione della visita a Siracusa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto il 19 luglio, un soggetto avolese, di 46 anni, aveva pubblicato sulla pagina Facebook di un quotidiano ...