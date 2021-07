Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Razzetti, Detti e Cusinato nelle Finali! L’Italia comincia bene (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di racconto e di bilancio su quanto è avvenuto nel day-1 dell’Aquatics Centre di Tokyo. La piscina olimpica ha designato il quadro della situazione in questa prima giornata di batterie. La partenza ha fin da subito sorriso alL’Italia con Alberto Razzetti che ha ottenuto la qualificazione per la Finale nei 400 misti. Una prestazione sensazionale del ligure che ha sfiorato il record italiano di 3 centesimi, siglando un crono di 4’09?91 e togliendo più di 1? (4’11?17) al proprio primato personale. Una gara in rimonta, con due frazioni a rana e a stile libero spettacolari, che gli ha permesso di essere parte dell’ultimo atto. Miglior ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di racconto e di bilancio su quanto è avvenuto nel day-1 dell’Aquatics Centre di. La piscina olimpica ha designato il quadro della situazione in questa prima giornata di batterie. La partenza ha fin da subito sorriso alcon Albertoche ha ottenuto la qualificazione per la Finale nei 400 misti. Una prestazione sensazionale del ligure che ha sfiorato il record italiano di 3 centesimi, siglando un crono di 4’09?91 e togliendo più di 1? (4’11?17) al proprio primato personale. Una gara in rimonta, con due frazioni a rana e a stile libero spettacolari, che gli ha permesso di essere parte dell’ultimo atto. Miglior ...

