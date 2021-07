Nuoto Olimpiadi Tokyo, Ilaria Bianchi: “Mi sono sentita bene, essere qui un sogno che si avvera” (Di sabato 24 luglio 2021) La piscina olimpica di Tokyo ha aperto quest’oggi le porte per le gare di Nuoto, in cui l’Italia si è subito fatta vedere, conquistando l’accesso alle semifinali dei 100 metri delfino femminili con ben due atlete, Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo, entrambe uscite dalla batteria numero 4, vinta dalla primatista del mondo Sarah Sjoestroem. Bianchi, alla quarta partecipazione ai Giochi, ha fermato il cronometro in 57.70, conquistando il quinto posto nella gara e il passaggio del turno. “Ogni Olimpiade è come la prima – ha dichiarato l’azzurra ai microfoni della Rai – essere qui è un ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) La piscina olimpica diha aperto quest’oggi le porte per le gare di, in cui l’Italia si è subito fatta vedere, conquistando l’accesso alle semifinali dei 100 metri delfino femminili con ben due atlete,ed Elena Di Liddo, entrambe uscite dalla batteria numero 4, vinta dalla primatista del mondo Sarah Sjoestroem., alla quarta partecipazione ai Giochi, ha fermato il cronometro in 57.70, conquistando il quinto posto nella gara e il passaggio del turno. “Ogni Olimpiade è come la prima – ha dichiarato l’azzurra ai microfoni della Rai –qui è un ...

