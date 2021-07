Nuoto Olimpiadi Tokyo, Elena Di Liddo: “Ottimo tempo, centrato obiettivo semifinale” (Di sabato 24 luglio 2021) Si stanno svolgendo le prime batterie del Nuoto alle Olimpiadi di Tokyo e l’Italia si sta facendo trovare pronta, conquistando la semifinale dei 100 metri delfino femminili con ben due atlete, tra cui Elena Di Liddo, quarta nella quarta batteria, con il tempo di 57”41. “Per me è la prima Olimpiade e nonostante abbia già esperienze in competizioni internazionali non pensavo di affrontarla così – ha dichiarato l’azzurra ai microfoni della Rai – Non ho ancora realizzato il tutto e avevo un carico di pressione inconscio che ho sentito negli ultimi metri”. Poi un pensiero sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Si stanno svolgendo le prime batterie delalledie l’Italia si sta facendo trovare pronta, conquistando ladei 100 metri delfino femminili con ben due atlete, tra cuiDi, quarta nella quarta batteria, con ildi 57”41. “Per me è la prima Olimpiade e nonostante abbia già esperienze in competizioni internazionali non pensavo di affrontarla così – ha dichiarato l’azzurra ai microfoni della Rai – Non ho ancora realizzato il tutto e avevo un carico di pressione inconscio che ho sentito negli ultimi metri”. Poi un pensiero sulla ...

