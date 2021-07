Nuoto, Alberto Razzetti: “Sono veramente felice. Tre decimi in meno non sarebbero stati male, ma le sensazioni erano buone” (Di sabato 24 luglio 2021) Alberto Razzetti si è qualificato per la finale dei 400 misti con il secondo tempo nella quarta batteria, nonché quinto in assoluto all’interno degli otto che hanno accesso all’ultimo atto. Tempo molto convincente il suo, un 4’09?91 che lo ha posto davvero vicino al record italiano di Luca Marin. A 22 anni, dunque, già un grandissimo risultato per il ligure, che tornerà in acqua questa notte (il domani giapponese), quando in Italia saranno le 3:30. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “Una finale al primo colpo, subito, è un inizio. Sono veramente felice. Ho fatto un tempo sotto i 4’10”. Tre ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)si è qualificato per la finale dei 400 misti con il secondo tempo nella quarta batteria, nonché quinto in assoluto all’interno degli otto che hanno accesso all’ultimo atto. Tempo molto convincente il suo, un 4’09?91 che lo ha posto davvero vicino al record italiano di Luca Marin. A 22 anni, dunque, già un grandissimo risultato per il ligure, che tornerà in acqua questa notte (il domani giapponese), quando in Italia saranno le 3:30. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “Una finale al primo colpo, subito, è un inizio.. Ho fatto un tempo sotto i 4’10”. Tre ...

