Nuoto, Alberto Razzetti fa sognare a Tokyo: è in finale nei 400 misti con il quinto tempo! (Di sabato 24 luglio 2021) Prima gara e primo squillo in vasca per l’Italia nel Tokyo Aquatics Centre. Le Olimpiadi del Nuoto sono cominciate e per la Nazionale è un inizio dolce firmato da Alberto Razzetti. Il ligure impegnato nelle batterie dei 400 misti aveva un obiettivo: la finale. Un target complicato perché serviva migliorare di gran lunga il personale di 4’11?17 (valso il podio agli Europei 2021 di Budapest). Missione compiuta per il ligure che con lo strepitoso 4’09?91 ha concluso la propria heat al secondo posto e ha messo in mostra soprattutto delle frazioni a rana e a stile libero che gli hanno permesso ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Prima gara e primo squillo in vasca per l’Italia nelAquatics Centre. Le Olimpiadi delsono cominciate e per la Nazionale è un inizio dolce firmato da. Il ligure impegnato nelle batterie dei 400aveva un obiettivo: la. Un target complicato perché serviva migliorare di gran lunga il personale di 4’11?17 (valso il podio agli Europei 2021 di Budapest). Missione compiuta per il ligure che con lo strepitoso 4’09?91 ha concluso la propria heat al secondo posto e ha messo in mostra soprattutto delle frazioni a rana e a stile libero che gli hanno permesso ...

