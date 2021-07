Notte al pronto soccorso per Enrica Bonaccorti: "Dramma, però sorrido" (Di sabato 24 luglio 2021) Una caduta e poi la corsa in ospedale per Enrica Bonaccorti, scivolata sulle scale della sua casa in Toscana: operazione e gesso per lei Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Una caduta e poi la corsa in ospedale per, scivolata sulle scale della sua casa in Toscana: operazione e gesso per lei

Advertising

SonoNesqui : @Spectra_anna Nemmeno mio padre, nonostante abbia lavorato in pronto soccorso di notte per anni... - louisarmsx : RT @SaggioSatana: pronto a piangere tutta la notte - bertero_g : @ilghirigoro92 Allora rifletti su cosa sia la dignità umana di una persona sana. E dei suoi familiari sani. Immagin… - FrankRuJuve : Infatti... Io mi sarei alzato alle 4 di notte per essere appena pronto... - Mioparere : @OGiannino Tutto vero ma lei si faccia per un mesetto il turno di notte al pronto soccorso e poi ne riparliamo Un… -