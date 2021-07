(Di sabato 24 luglio 2021) Gli utenti del social networkche utilizzano la piattaforma su iPhone e iPad si stanno trovando di fronte a un fenomeno curioso: unaproveniente dall'app del social che però all'interno contiene solamente tredi: "…". Il fenomeno, le cui prime segnalazioni sono arrivate dagli Stati Uniti nelle scorse ore, per il momento non ha alcuna spiegazione ufficiale; da stamattina però lo strano comportamento dell'app ha iniziato a coinvolgere anche gli utenti degli altri Paesi, Italia inclusa. I dispositivi colpiti Online le segnalazioni dello strano fenomeno si stanno moltiplicando a ...

Advertising

infoitscienza : Il mistero della notifica Facebook “…”: i tre puntini di sospensione invadono gli smartphone - glooit : Il mistero della notifica Facebook “…”: i tre puntini di sospensione invadono gli smartphone leggi su Gloo… - kp5ranca : Questa notifica di Facebook - UInformgiovani : AVVISO PER GLI ISCRITTI ALLA NEWSLETTER LAVORO A breve pubblicheremo la newsletter lavoro n. 59 mese di luglio/agos… - psychodeliak : Un po’ strano quando Facebook mi notifica che le mie zie hanno messo “mi piace” al mio video facendo così: “????” -

Ultime Notizie dalla rete : Notifica Facebook

Cellulari.it

Doglioni: 'Ennesimo pasticcio all'italiana' Scritto da redazione 23 Luglio 2021 0 21... Diversi associati del settore alberghiero ci hanno segnalato ladi disdette di clienti. Come ...... appare la seguente. Come funzionano le Storie in esclusiva di Instagram Come spiega ... Basti pensare che ancheha lanciato la piattaforma di newsletter Bulletin. Invece Twitter ha ...Il mistero della notifica Facebook “…”: i tre puntini di sospensione invadono gli smartphone Il fenomeno, le cui prime segnalazioni sono arrivate dagli Stati Uniti nelle scorse ore, per il momento non ...Moltissimi utenti nelle ultime ore hanno ricevuto una misteriosa notifica su Facebook con tre puntini di sospensione. Ecco di cosa si tratta ...