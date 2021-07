"Non affronto l'israeliano". Sospeso il judoka algerino Fethi Nourine (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Il judoka algerino Fethi Nourine, che non si è presentato ai Giochi Olimpici di Tokyo per evitare di doversi confrontare con un rivale israeliano, è stato Sospeso dalla Federazione Internazionale di Judo (IJF). Lo ha annunciato la stessa IJF. Per l'International Judo Federation, la decisione di Nourine è "in totale opposizione alla filosofia" della federazione. L'IJF ha "una rigorosa politica di non discriminazione e promuove la solidarietà come principio fondamentale". Non è la prima volta che Nourine si ritira da un concorso per questi motivi. Era già successo ai Mondiali di ... Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Ilalgerino Fethi, che non si è presentato ai Giochi Olimpici di Tokyo per evitare di doversi confrontare con un rivale, è statodalla Federazione Internazionale di Judo (IJF). Lo ha annunciato la stessa IJF. Per l'International Judo Federation, la decisione diè "in totale opposizione alla filosofia" della federazione. L'IJF ha "una rigorosa politica di non discriminazione e promuove la solidarietà come principio fondamentale". Non è la prima volta chesi ritira da un concorso per questi motivi. Era già successo ai Mondiali di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - HuffPostItalia : Judoka algerino si ritira: 'Non affronto un israeliano' - DuUfficiale : RT @Agenzia_Italia: 'Non affronto l'israeliano'. Sospeso il judoka algerino Fethi Nourine - Agenzia_Italia : 'Non affronto l'israeliano'. Sospeso il judoka algerino Fethi Nourine - davide_poletti : @tileggo Io questi momenti li affronto sempre con l’azione. È giusto riflettere e pensare ma poi è come se ti senti… -